1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde HES kodu olmayana otobüs bileti satılmayacak

Tuncel'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların HES kodu olmadan bilet satmayacağını, izolasyon koşulunu ihlal edenlerin Valilikçe belirlenen yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacağını bildirdi.
 11 Eylül 2020 19:14
Yazdır
Bu ilde HES kodu olmayana otobüs bileti satılmayacak

Tuncel'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların HES kodu olmadan bilet satmayacağını, izolasyon koşulunu ihlal edenlerin Valilikçe belirlenen yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacağını bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtilerek ek kararlar alındığı kaydedildi.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca her türlü biletleme işlemi sırasında müşterilerden HES kodu talep edileceği ve HES kodu olmadan bilet satışının yapılmayacağı vurgulanan açıklamada, alınan şu kararlara yer verildi:

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında yolcuların HES kodunun kontrol edileceği ve araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binmeleri sağlanacak. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde, Kovid-19 tanılı ya da temaslı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimleri, HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmamasına ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarını etkin şekilde denetleyecek ve yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezası uygulanacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek. Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslı olduğu halde HES kodu olmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler, belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak."

Alınan kararlarda yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacağı ifade edildi.

- "Manav ve marketlerde tek kullanımlık eldiven kullanılması zorunlu olacak"

Açıklamada, şu kararlara da yer verildi:

"Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilip izolasyon süresini burada tamamlayacak. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacak. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere, değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin haklarında ilgi genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca bu kişiler izolasyon sürecini tamamlamak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Manav ve marketlerde tek kullanımlık eldiven kullanılması zorunlu olacak ve eldiven temini işletme sahipleri tarafından sağlanacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantina kurallarına uymayan şahıs KYK yurduna yerleştirildi
11 Eylül 2020 19:29		 MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı
11 Eylül 2020 17:53
Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi
11 Eylül 2020 17:47		 Bir ilde daha kamu personeli kurum binalarına 'HES kodu'yla girecek
11 Eylül 2020 17:35
Kars'ta artan vaka sayıları tedbirleri peşinden getirdi
11 Eylül 2020 16:38		 '92 yaşındaki yazarın siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandığı' iddialarına yalanlama
11 Eylül 2020 16:31
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Eylül 2020 16:02		 Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
11 Eylül 2020 15:01
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
11 Eylül 2020 14:55		 Uşak'ta 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
11 Eylül 2020 14:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - Sağlık Sen'in açtığı davada, ödenmeyen nöbet ücretlerine ilişkin önemli karar19:38 - Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması19:29 - Karantina kurallarına uymayan şahıs KYK yurduna yerleştirildi19:14 - Bu ilde HES kodu olmayana otobüs bileti satılmayacak19:06 - Yeni vaka sayısı yeniden 1600 üstüne çıktı18:59 - FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 8 yıl hapis cezası
18:48 - Dışişlerinden Belçika'daki 'Gülen Kürsüsü'nün kapatılması açıklaması18:40 - Okul müdürü ve personeli koronavirüs oldu18:36 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:29 - Bahçeli'den Doğu Akdeniz açıklaması18:17 - Üç üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı18:13 - Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu
17:56 - 'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'17:53 - MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı17:47 - Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi17:41 - Bakan Soylu'dan, Erol Mütercimler'e imam hatip tepkisi17:36 - Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
17:35 - Bir ilde daha kamu personeli kurum binalarına 'HES kodu'yla girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
fenerium'da anadolu takımlarının formalarının satılması 1
WhatsApp 1
edinson cavani 2
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
vaka sayılarını söylemeye dilim varmıyor 2
Şeker hastasıyım,hastalığıma iyi geliyor 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 5
ilistir 1
mehmet ceyhan 1
SON İLANLAR
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam