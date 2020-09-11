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Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması

Samsun Valiliği tarafından Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Kd. Yzb. Mahmut Top için bir açıklama yapıldı.
 11 Eylül 2020 19:38
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Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması

Samsun Valiliği tarafından Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Kd. Yzb. Mahmut Top için bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Havza ilçe nüfusuna kayıtlı Şevket-Mevlüde oğlu J. Kd. Yzb. Mahmut Top, Van ili Çatak ilçe kırsalında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucu şehit olmuştur. Samsunlu kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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