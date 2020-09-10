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Sağlık Sen'in açtığı davada, ödenmeyen nöbet ücretlerine ilişkin önemli karar

TSK bünyesinden 669 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı bünyesine geçirilen uzman doktorun nöbet ücreti talebinin idare tarafından reddedilmesi üzerine Sağlık-Sen tarafından dava açıldı. Yerel mahkeme tesis edilen işlemin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, idarenin nöbet ücreti ödemesine karar verdi.
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Sağlık Sen'in açtığı davada, ödenmeyen nöbet ücretlerine ilişkin önemli karar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarının kadroları, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri kadrolarına devredilmişti. Kadroya geçiş yapan uzman doktora idarenin nöbet ücretini ödememesi üzerine Sağlık-Sen olayı yargıya taşıdı.

Isparta İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda yerel mahkeme idarenin, "Askeri hekim olarak görev yapan personele zaten sağlık hizmetleri tazminatının ödendiği, talep edilen nöbet ücretlerinin de bu ödenek içinde verildiği" gerekçesini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme, aynı kadroda görev yapan doktorların bu ücretten yararlanması karşısında, davaya konu olan doktorun nöbet ücretinden yararlanamamasını kamu görevlileri arasında açık ayrım oluşturduğunu belirterek, işletilecek yasal faiz ile birlikte nöbet ücretinin üyeye ödenmesine karar verdi.
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