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Malatya il milli eğitim müdürü değişti

İstanbul Sultangazi'de Milli Eğitim Şübe Müdürü olarak görev yapan Battal Kambay Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.
 11 Eylül 2020 20:40
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Malatya il milli eğitim müdürü değişti

Ertc.com.tr'de yer alan habere göre; Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti. 2014 yılından itibaren Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Ali Tatlı'nın yerine, İstanbul Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Battal Kanbay'ın atandığı öğrenildi.

6 yıl Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Ali Tatlı'nın ise Bakanlığa çekildiği belirtilirken, Malatya'nın yeni İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın da Pütürgeli olduğu öğrenildi.

Memurlar.Net
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