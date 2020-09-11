Malatya il milli eğitim müdürü değişti
İstanbul Sultangazi'de Milli Eğitim Şübe Müdürü olarak görev yapan Battal Kambay Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.
|11 Eylül 2020 20:40
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Ertc.com.tr'de yer alan habere göre; Malatya İl Milli Eğitim Müdürü
değişti. 2014 yılından itibaren Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten
Ali Tatlı'nın yerine, İstanbul Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Battal
Kanbay'ın atandığı öğrenildi.
6 yıl Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Ali Tatlı'nın ise Bakanlığa çekildiği belirtilirken, Malatya'nın yeni İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın da Pütürgeli olduğu öğrenildi.
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