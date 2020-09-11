Bakan Koca: Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim.
|11 Eylül 2020 21:22
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.
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