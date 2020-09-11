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Makas atan otomobil başka bir aracın devrilmesine neden oldu: 3 yaralı

Eyüpsulta'da makas atan bir otomobil başka bir araca arkadan çarparak kazaya karıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken bir kişi de otomobilde sıkıştı.
 11 Eylül 2020 21:55
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Kaza gece saat 04.00 sıralarında TEM otoyolu Güzeltepe Hasdal viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 JLA 78 plakalı bir otomobil TEM otoyolu üzerinde hızlı bir şekilde gittiği sırada araçların arasında makas atmaya başladı. Atılan makas sonucu 34 JM 7896 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de yol üzerinde yan devrilerek sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekiplerine araçta sıkışan bir kadını çıkartmak için çalışmalara başladı. Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı ambulansa bindirdi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Ben arkada uyuyordum bir anda arabanın devrildiğini gördüm"

Tokat'tan geldikleri ve uyuduğu sırada arabanın devrildiğini söyleyen Doğan Güneş, "Biz memleketten Tokat'tan geliyorduk. Ben arkada uyuyordum bir anda arabanın devrildiğini gördüm. İki üç tane genç bir araba sürüyordu. Hızlı bir şekilde bizi geçmeye çalışıyordu, arkadan bize vurdular. Arabada 4 kişi vardık yengem yaralı durumu iyi" dedi.
Kaza sonrası TEM otoyolu üzerinde hafif trafik oluşurken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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