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12 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

12 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları.
 12 Eylül 2020 00:03
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12 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"na katılacak, konuk Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

(İstanbul /14.00/ 17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

(İstanbul/10.10)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Adalet Bakanlığınca düzenlenecek "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"nda konuşacak.

(İstanbul / 14.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 739. Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenliklerine iştirak edecek, Gölpazarı Kültür Sarayı temel atma ve hizmete alınan tesislerin toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Gölpazarı İlçesi 7'inci Olağan Kongresi'nde bulunacak.

(Bilecik/13.00/16.00/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak "G20 Tarım ve Su Bakanları Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/15.00)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumları gerçekleştirilecek.

(10.15/14.45)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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