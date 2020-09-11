1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli'de 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler anıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde görev yaptıkları sırada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.
 11 Eylül 2020 23:20
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde görev yaptıkları sırada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.

Darıkent Köyü İlkokulu'nda, 11 Eylül 1994 tarihinde görev yaparken PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmenlerden Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan anıldı.

Köy okulunda gerçekleştirilen anma programında, şehit öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunularak, dualar edildi.

Anma törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, kurum amirleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
11 Eylül 2020 22:57		 MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
11 Eylül 2020 22:08
WhatsApp sinyalinden koronavirüs bulaşır mı?
11 Eylül 2020 21:33		 Bakan Koca: Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir
11 Eylül 2020 21:22
Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması
11 Eylül 2020 19:38		 Yeni vaka sayısı yeniden 1600 üstüne çıktı
11 Eylül 2020 19:06
Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu
11 Eylül 2020 18:13		 'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'
11 Eylül 2020 17:56
Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
11 Eylül 2020 17:36		 Gençlerde koronavirüs artıyor
11 Eylül 2020 17:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:32 - Servisçilerden İBB binası önünde eylem00:12 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik00:09 - Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik00:08 - Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!00:07 - Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik00:04 - Hazine Avukatı her istediği davaya müdahil olabilir mi?
00:03 - 12 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Bakan Kurum, Trabzon'da Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni inceledi23:41 - İstanbul Valiliği açıkladı, yasaklar 14 Eylül'den itibaren geçerli olacak23:34 - Bakan Gül'den adliye çalışanının ailesine taziye ziyareti23:20 - Tunceli'de 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler anıldı22:57 - Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
22:45 - İstanbul'da didik didik arama22:30 - EBA'da her gün 900 bin sanal sınıfta canlı ders yapılıyor22:21 - Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de pilot uygulamayla başlıyor22:19 - Valilik açıkladı: İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri22:08 - MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
21:55 - Makas atan otomobil başka bir aracın devrilmesine neden oldu: 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik
Hazine Avukatı her istediği davaya müdahil olabilir mi?
12 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik
Servisçilerden İBB binası önünde eylem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökhan gönül 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
Şeker hastasıyım,hastalığıma iyi geliyor 1
sokağa çıkma yasağı 3
WhatsApp 1
üniversitelilerin 18 eylül'de sokağa çıkması 2
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 2
mehmet ceyhan 1
veli taahhütnamesi 1
enner valencia 1
SON İLANLAR
Manisa Gölmar 1 İşçi Alacak
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam