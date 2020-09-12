Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|12 Eylül 2020 00:07
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OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "30/6/2020" ibaresi "30/6/2021" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "3/9/2020" ibareleri "3/9/2021" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.
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