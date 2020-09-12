Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 707 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

b) Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

c) Öğrenci: Yurt içindeki üniversitelerde örgün öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

ç) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

d) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

(2) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenen burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar ödeme yapılabilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında Ek-1'de yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.

(3) Başvuru yapan öğrencilerin, burs başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı ya da kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri halinde başvuruları iptal edilir.

(4) Öğrencilerden başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez; ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme zamanları ve başvuru değerlendirme

MADDE 7- (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2'de yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri burs verilecek eğitim yılına ait açık kadrolar nispetinde ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanarak en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(5) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

(6) Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

(3) Genel Müdürlükten burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine ara vermeden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin bursları kesilmez. Bu durumda olan öğrencilere varsa intibak döneminde bursları ödenir ancak önceki yükseköğretim kurumunda aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini geçemez.

(4) Genel Müdürlükten burs alıyorken okumakta oldukları programdan başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda son eğitim yılında başarılı olmaları kaydı ile bir kereye mahsus olmak üzere bursları kesilmez. Bu durumda olan öğrencilerin varsa intibak döneminde bursları ödenir; ancak yükseköğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini geçemez."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Burs alan öğrenci, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(3) Burs alan öğrenci, Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Burs alan yabancı uyruklu öğrenci, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(5) Burs alan öğrencinin bir sebepten dolayı yükseköğretim kurumunun değişmesi durumunda yeni yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklı olsa bile burs ödeme ve takip işlemleri önceki Bölge Müdürlüğünce yerine getirilmeye devam edilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Akademik başarı bursu

MADDE 11/A - (1) Bu Yönetmelik kapsamında burs almakta olan öğrencilerden aşağıdaki şartları sağlayanlara bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının iki katını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda akademik başarı bursu verilebilir:

a) Bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olmak.

b) Bir önceki eğitim yılında yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak.

c) Bir önceki eğitim yılında kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer almak.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilmez."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00'den düşük olan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkümiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

ç) Süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

e) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.

f) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında bursunun devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde burs alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve burs almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde bursunu keser. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

(3) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Eğitim yardımı kontenjanından yükseköğrenim bursu alacak öğrenciler

EK MADDE 1 - (1) Genel Müdürlükten 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yardımı almaktayken mezun olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet üniversitelerinin örgün lisans programlarını kazanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen burs verilmeyecek öğrenciler arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs kadro sayısına ilave olarak mevcut burs kadro sayısının %5'i kadar öğrenciye verilebilir. Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe belirlenen, üniversiteye giriş başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandırılırlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara uyan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanmakta olan kardeşi olması halinde bu öğrenciler ve yükseköğrenim bursundan yararlanan kardeşleri için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

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