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İstanbul'da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı: 329 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 39 ilçede 150 noktada bin 525 polis ile güvenlik denetimi yapıldı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 329 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
 12 Eylül 2020 03:26
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İstanbul'da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı: 329 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 39 ilçede 150 noktada bin 525 polis ile güvenlik denetimi yapıldı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 329 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde "Yeditepe Huzur 2020" uygulaması gerçekleşti. Asayiş, önleyici hizmetler, trafik, narkotik suçlarla mücadele, havalimanı, deniz limanı ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra özel harekat ekipleri uygulamaya katıldı. Karadan, denizden ve havada oluşturan noktalarda yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durduruldu. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca, havadan helikopter desteği ve Narkotik köpekleri uygulama katıldı.

329 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Bin 526 polisin katıldığı uygulamada, 141 bin 240 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 329 şüpheli ile 103 yoklama kaçağı yakalandı. Çok sayıda araç üzerinde yapılan uygulama sonucu 29 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, 778 iş yeri denetlendi, 14 iş yerine işlem yapıldı. 28 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 145 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el kondu.

Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara Koronavirüs kapsamında maske ve mesafe konusunda uyarılar yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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