Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi
|12 Eylül 2020 05:12
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Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.
Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.
Törene şehidin annesi Mevlüde ve babası Şevket Top, eşi Kübra Top ve kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
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