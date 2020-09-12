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'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'

Genel Sekreter Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacaklarını iddia etti. Böke, "Müzakere filan yapmayacağız. Ne müzakeresi. Buraya yazacağız: 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz, devam edeceğiz" diye konuştu.
 12 Eylül 2020 07:05
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'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de Fatih Ertürk ile Günün Raporu programına konuk oldu. CHP'nin iktidara gelmesi durumunda birçok şirkete el koyacaklarını ifade eden CHP'li Böke, Fatih Ertürk'ün "Bunu nasıl yapacaksınız" sorusuna, "Özel sektör dediğiniz Türkiye'deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz"dedi.

İYİ NİYETLİ ANLAŞMA YOK

Hayata geçirilen mega projelerin kamu-özel işbirliğiyle hayata geçirildiğini ifade eden Böke, "Projelerin yükü ticari sır adı altında halktan ve halkın temsilcilerinden gizlenmiş vaziyette" iddiasında bulundu. Böke, bu şirketlerin kamulaştırma işlemlerinin de iyi niyetli yapılmayacağını aktardı.

5 ŞİRKET HEDEFTE

"Vatandaşın emek emek alın teriyle biriktirmiş olduğu vergileri, bu aile şirketi mekanizmasıyla paylaşmayı, gönülden ortak olmuş olan 5 tane müteahhitlik şirketinden bahsediyorum" diyen Böke, "Bunlar rantçı, yandaş hatta bir adım daha öteye gidelim talancı bir zihniyetin temsilcileri. Dolayısıyla bu kamulaştırma faaliyeti dediğimiz şey bir siyasi iradeden geçiyor. Nasıl ki, kamu-özel işbirliği adı altında rantçı yandaş şirketlerle halkın kaynaklarını paylaşmış olmak bir siyasi iradeyse karşımızda duran, onu da hiçbirimize sormadan yapmışsa, biz de benzer şekilde yapacağız. Elbette hukuk çerçevesinde yapacağız ama bir siyasi iradeyle yapacağız" diyerek tehditler savurdu.
Yeni Şafak
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