7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı
FETÖ'nün bölge yapılanmalarında olan ve ByLock kullanan 51 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
|12 Eylül 2020 07:23
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