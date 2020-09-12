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7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı

FETÖ'nün bölge yapılanmalarında olan ve ByLock kullanan 51 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
 12 Eylül 2020 07:23
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7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı

FETÖ'nün bölge yapılanmalarında olan ve ByLock kullanan 51 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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