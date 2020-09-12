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Adana, Hatay ve Osmaniye'de orman yangınına müdahale yeniden başladı

Adana, Hatay ve Osmaniye'de devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı
 12 Eylül 2020 08:05
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

İlçeye bağlı Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yangına 6 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı, iş makineleri, 40 orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde 9 Eylül'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.
Anadolu Ajansı
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