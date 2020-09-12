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PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertildi

PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve 'Mezopotamia Hackers' çatısı altında birleşen 'hacker'lara yönelik Ankara merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda kamu kurumlarının sitelerinde PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertilirken, gözaltına alınan 11 kişi de tutuklandı.
 12 Eylül 2020 08:15
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Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarını takip eden Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çok sayıda siber terörist hacker grubunun PKK terör örgütünün - sözde- kongre kararları doğrultusunda 'Mezopotamia Hackers' çatısı altında birleştiğini tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlarla hackerları tespit etmeye başlayan siber-terör uzmanları teknik ve fiziki takip ile çalışmayı genişletti.

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten ve bulundukları hackers gruplarının, 71 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ve 81 ilde 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, vatandaşlara SMS yoluyla çok sayıda örgüt içerikli mesaj paylaşımı göndererek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi.

Kendilerini sanal alemin sözde gerillaları olarak nitelendiren ve en çok arananlar listesine giren şüphelilerin, hackledikleri siteler arasında çok sayıda okulun resmi siteleri, illerde vatandaşların online başvuru yaptıkları kamu kurumları, Ombudsmanlık da bulunması dikkat çekti.

Çalışmalar sonucu, şüphelilerin imza olarak kullandıkları takma adları, "hack"leme ve sistemlere sızma eylemlerine ilişkin deliller ile SMS gönderilen vatandaşların ifadeleri toplanarak soruşturma dosyasına eklendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 26 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara TEM Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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