Kredilerin yüzde 8'i konuta
Geçtiğimiz temmuzda verilen konut kredileri, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 45 artarken, 3.5 trilyon liralık toplam nakdi kredinin içinde 269 milyar liraya yükseldi ve yüzde 7.9'luk orana sahip oldu.
|12 Eylül 2020 08:45
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Milliyet'ten MİTHAT YURDAKUL'un haberine göre:
Kartın payı düştü
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bankaların kullandırdığı kredilerde, vatandaşların ihtiyacı için verilen bireysel krediler, üretim sektörlerini geride bırakarak nakdi krediler arasında yüzde 22.5'lik oranıyla ilk sırada yer aldı.
Geçtiğimiz temmuzda verilen konut kredileri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 45 artarken, 3.5 trilyon liralık toplam nakdi kredinin içinde 269 milyar liraya yükseldi ve yüzde 7.9'luk orana sahip oldu.
Otomobil kredileri de geçen yıla göre yüzde 50 arttı.
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