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TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi

TCDD Genel Müdürlüğü 4/4/2019 tarihinde çıktığı 356 kişilik işçi alımında sonuçları tam 17 sonra açıkladı. 188 kadro iptal edildi. İptal edilen kadrolara adaylar tepki gösterdi.
 12 Eylül 2020 08:48
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TCDD Genel Müdürlüğü 4 Nisan 2019 tarihinde ilana çıkarak 356 işçi alacağını duyurdu. 4 katı aday sözlü sınava alındı.

Ancak Genel Müdürlük 17 ay boyunca, hem memurlar.net'te yayımlanan haberlere hem de adayların tepkine rağmen sözlü sınav sonuçlarını açıklamadı.

1000'i aşkın aday, 17 ay boyunca Genel Müdürlüğü bekledi.

TCDD Genel Müdürlüğü ise dün sessiz sedasız bir şekilde sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları görmek için tıklayınız. Genel Müdürlük sonuçları, TC No girilerek göstermektedir. KPSS puanı yüksek olanlara sözlüde ne verildiği gösteren sıralı bir liste açıklanmamıştır.

Adaylardan istenen belgeleri görmekl için ise buraya tıklayınız.

Ancak Genel Müdürlük, 356 kadronun tümünü değil 168 kadronun sonuçlarını açıklamıştır. 188 kadroya dair alımın ise iptal edildiğini, tam 17 ay sonra, söylemiştir.

İptal edilen alıma ilişkin adaylar Genel Müdürlük önünde tepki göstermiştir. TCDD'nin yapmış olduğu bu uygulamadan (yani hem sözlü sınav sonuçlarını gizli kapaklı açıklaması hem de 188 kadroyu iptal etmesi) mağdur olan adaylar önce CİMER üzerinden itirazda bulunmalı daha sonra da Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmalıdır.

Memurlar.Net - Özel

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