Hemşireleri dövdü, hastayı bıçakladı, serbest kaldı

Balıkesir Ayvalık'a bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde önceki gün, Engin Barış K. (41) yanındaki annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Aşı olmadığının söylenmesi üzerine ayrıldığı sağlık merkezine yeniden gelen Engin Barış K., hemşire Hande Ç.'ye yumruk atıp başını masaya vurdu.

SAÇINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Hemşire Ayşe B.'yi de saçından tutup yerde sürükleyen saldırgan, meslektaşlarının yardımına koşan hemşire Ayşe S.'nin ise koluna vurdu. Engin Barış K., iğne yaptırmak için sağlık merkezinde olan ve duruma müdahale etmek isteyen akademisyen Abdullah S.'yi (66) bacağından bıçakladı. Kaçan saldırgan, yakınlardaki bir alışveriş merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Engin Barış K., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırgan içeri girdikten kısa bir süre sonra çığlık seslerini duyduğunu vurgulayan Abdullah S., "Hasta çıksın diye beklerken, saldırgan önümden geçti ve hemşire hanımların bulunduğu odaya girdi. İçeriden birden fazla kadın çığlığı gelmeye başladı. Hemen koştum. Kapıyı açtığımda hemşirelerden birisi başını tutuyordu. Başından darp edilmiş. Diğerini saçından yakalamış, başını öne eğmiş, yumruk atıyordu. Aramızda boğuşma oldu" dedi.