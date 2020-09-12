Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı
|12 Eylül 2020 08:56
|Yazdır
Olay, saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Alsancak Parkı önünde meydana geldi. Barış Çakan'ın kardeşi F.Ç., ağabeyinin öldürüldüğü olay günü orada bulunan B.A.'ya henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından vurulan B.A., yaralanırken, F.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. B.A. burada tedaviye alınırken, F.Ç. ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.
ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hemşireleri dövdü, hastayı bıçakladı, serbest kaldı
12 Eylül 2020 08:50
|Didim'i karıştıran tecavüz iddiası: İki ay boyunca cehennemi yaşadım
12 Eylül 2020 08:25
|Kamu bankalarından 'altın' teklif
12 Eylül 2020 07:40
|İstanbul'da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı: 329 şüpheli yakalandı
12 Eylül 2020 03:26
|Makas atan otomobil başka bir aracın devrilmesine neden oldu: 3 yaralı
11 Eylül 2020 21:55
|Uykudaki eşini balta ile öldüren kadın tutuklandı
11 Eylül 2020 21:28
|Yalova Belediye Başkanı Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi
11 Eylül 2020 20:56
|ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran oğul tutuklandı, baba serbest
11 Eylül 2020 19:51
|Otomobil kaldırımda oturan kıza çarptı... İşte o anlar
11 Eylül 2020 17:10
|Tecavüzle suçlanan belediye başkanı: Tutuklanmadım
11 Eylül 2020 17:02