1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 31 Mayıs'ta ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan'ın (20) kardeşi F.Ç., olay günü ağabeyinin yanında bulunan arkadaşı B.A.'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan F.Ç., kısa sürede yakalandı.
 12 Eylül 2020 08:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Alsancak Parkı önünde meydana geldi. Barış Çakan'ın kardeşi F.Ç., ağabeyinin öldürüldüğü olay günü orada bulunan B.A.'ya henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından vurulan B.A., yaralanırken, F.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. B.A. burada tedaviye alınırken, F.Ç. ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hemşireleri dövdü, hastayı bıçakladı, serbest kaldı
12 Eylül 2020 08:50		 Didim'i karıştıran tecavüz iddiası: İki ay boyunca cehennemi yaşadım
12 Eylül 2020 08:25
Kamu bankalarından 'altın' teklif
12 Eylül 2020 07:40		 İstanbul'da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı: 329 şüpheli yakalandı
12 Eylül 2020 03:26
Makas atan otomobil başka bir aracın devrilmesine neden oldu: 3 yaralı
11 Eylül 2020 21:55		 Uykudaki eşini balta ile öldüren kadın tutuklandı
11 Eylül 2020 21:28
Yalova Belediye Başkanı Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi
11 Eylül 2020 20:56		 ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran oğul tutuklandı, baba serbest
11 Eylül 2020 19:51
Otomobil kaldırımda oturan kıza çarptı... İşte o anlar
11 Eylül 2020 17:10		 Tecavüzle suçlanan belediye başkanı: Tutuklanmadım
11 Eylül 2020 17:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:30 - Yerli metro raylara iniyor09:15 - Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü09:05 - Üniversitelerde sınavın notu düşüyor ödev notu artıyor08:56 - Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı08:50 - Hemşireleri dövdü, hastayı bıçakladı, serbest kaldı08:48 - TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
08:45 - Kredilerin yüzde 8'i konuta08:43 - İstanbul'a hızlı metro geliyor! 55 dakika sürecek08:25 - Didim'i karıştıran tecavüz iddiası: İki ay boyunca cehennemi yaşadım08:15 - PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertildi08:05 - Adana, Hatay ve Osmaniye'de orman yangınına müdahale yeniden başladı07:59 - 'V' şeklinde çıkışın resmini çizdik
07:40 - Kamu bankalarından 'altın' teklif07:23 - 7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı07:20 - Dijital sağlık ikizimiz olacak07:05 - 'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'06:40 - FETÖ'cü avukatlardan 'itirafçı olmayın' baskısı
06:30 - Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kamu bankalarından 'altın' teklif
7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
FETÖ'cü avukatlardan 'itirafçı olmayın' baskısı
'V' şeklinde çıkışın resmini çizdik
Servisçilerden İBB binası önünde eylem
İbrahim Kalın'ın sözleri derin bir entelektüel tartışmaya dönüştü
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik
Didim'i karıştıran tecavüz iddiası: İki ay boyunca cehennemi yaşadım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
Binali Yıldırım 1
dans eden bina 2
bitcoin 1
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
caner erkin 1
Aleksandar Kolarov 1
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 4
mehmet ceyhan 1
SON İLANLAR
Manisa Gölmar 1 İşçi Alacak
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam