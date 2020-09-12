Yerli metro raylara iniyor

Türkiye, yerli elektrikli araçlar üretiminde yeni bir hamleye hazırlanıyor. Elektrikli otobüs ve tramvay üreticisi Bozankaya, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli metro projesinin de startını verdi. Türkiye için büyük bir değer oluşturan üretim hem yurtdışına ihraç edilecek hem de ülke içindeki ağlarda kullanılacak. Firma, Romanya ile imzaladığı 150 milyon euroluk bataryalı troleybüs ve tramvay projelerinin teslimatını da 2021'de yapacak. Yeni projeler üzerine çalıştıklarını belirten Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, 2019'da Romanya pazarında önemli projeler üstlendiklerini söyledi. Ülkenin önemli şehirlerinden Temeşvar için 40 adede kadar bataryalı tramvay, Yaş şehri için 16 tramvay ve Bükreş için 100 adet troleybüs olmak üzere üç farklı şehirden ihaleler kazandıklarını aktaran Günay, "Romanya'da imzalamış olduğumuz tramvay ve elektrikli otobüs ve troleybüs projeleri ek alım opsiyonları ile 150 milyon euroyu geçiyor" şeklinde konuştu. Romanya'da ilk araç teslimatlarını 2020'nin son çeyreğinde gerçekleştireceklerini bildiren Günay, "Temeşvar tramvay projesi için ilk beş ek tramvay siparişini de aldık ve sipariş sayısı 21 adete ulaştı" dedi. Türkiye'nin ilk metro ihracatını 2016'da Siemens ile kurdukları konsorsiyum ile gerçekleştirdiklerini hatırlatan Günay, "Siemens ile Asya'da yürüttüğümüz işbirliğini Tayland üçüncü metro projesi ve ayrıca Siemens ABD ile Kanada raylı sistem projesiyle, Kuzey Amerika'yı kapsayacak şekilde genişlettik. İlgili ihracat 2021 yılı itibarıyla başlamış olacak" şeklinde konuştu.

YÜZDE 100 YERLİ METRO

Günay Türkiye'de ise Kocaeli -Gebze metrosu ihalesinde en iyi teklifi verdiklerini belirterek, "İhalenin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otobüsünü üreten firma olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Günay, yüzde 100 yerli metro çalışmalarını da sürdürdüklerini açıkladı. Elektrikli otobüs üretimi ve ihracatını beş yıl içinde dünya pazarında önemli bir paya sahip olacak şekilde artırmayı planladıklarını da aktaran Günay, "Bükreş için imzalamış olduğumuz 100 araçlık projemiz de bunun başlangıç noktası" dedi. Antalya'da devam eden tramvay projesi için de 33 metrelik, 70 kilometre hıza erişebilen, 300 yolcu kapasiteli 15 tramvayın yanı sıra yine aynı özelliklerde 3 adet de ek satın alma opsiyonu bulunacak. Günay, "2021'in ikinci yarısında araçlarımızı teslim etmeye başlayacağız" şeklinde konuştu. Günay şöyle devam etti: "Ankara Sincan OSB'de bulunan fabrikamızda yaklaşık 62 milyon euro yatırım yaptık ve 2012-2020 yılları arasında Ar-Ge yolu ile geliştirilen ürünlerin satışından 200 milyon euronun üzerinde rakam elde ettik. Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen tutarın yüzde 10'u ihraç geliri, yüzde 90'ın tamamı ise ithal ikamesi. Yerli metro aracı projelerimiz TÜBİTAK tarafından değerlendirilip desteklenmeye uygun bulundu. Hedefimiz yerli metro aracımızı önümüzdeki yıl raylara indirmek."

Metin Can