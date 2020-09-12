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Hücrede yakalanan Türkiye sorumlusu serbest kaldı

DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu olan ve örgüte yönelik operasyonda hücre evindeki özel bölmede yakalanan DHKP'li Ümit İlter, örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı mahkemece şaşırtıcı şekilde serbest bırakıldı.
 12 Eylül 2020 09:48
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Hücrede yakalanan Türkiye sorumlusu serbest kaldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

İstihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul polisi, terör örgütü DHKP/C'ye tarihi bir darbe vurmuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın aranan Teröristeler Listesi'ndeki biri mavi, biri yeşil ve sekizi gri kategoride bulunan 10 terörist yakalanmıştı.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI TUTUKLANDI

DHKP/C'nin kurucusu ve lideri Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına getirilen ve 'yeşil' kategoride yer alan Ümit İlter, 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında yakalandı. İlter'in binanın üst katındaki küçük gizli bir bölmede ele geçirilmesi örgüte büyük darbe vurulmuştu.

Aynı operasyonda 'gri' kategoride aranan örgütün Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında DHKP-C terör örgütü yöneticiliğinden iddianame düzenlenen İlter, istanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

Mahkemeden bugün ilginç bir karar çıktı. Ümit İlter, beklenmedik bir şekilde serbest bırakıldı. Aynı şekilde örgütün diğer Türkiye sorumlusu Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak da serbest bırakıldı.

Sabah
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