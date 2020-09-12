1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cü Boydak 540 milyon doları buharlaştırdı

FETÖ'nün finansörü Boydaklar, Türkiye Finans'ın satışından aldıkları 540 milyon doları buharlaştırdı. Para özel bir bankaya yatırıldı, kayıtlar imha edildi. İzi karartılan paranın müsaderesi için TMSF dava açacak
 12 Eylül 2020 09:51
Yazdır
FETÖ'cü Boydak 540 milyon doları buharlaştırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden Boydaklar, Türkiye Finans'ın Suudi bankaya satışından aldığı 540 milyon doları buharlaştırdı. Satıştan aldıkları parayı yabancı özel bir bankadaki hesaplarına aktaran Boydaklar, küçük bir kısmını Fetullah Gülen'in "Paranızı Bank Asya'ya yatırın" talimatı verdiği 2014'te buraya gönderdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) izini sürdüğü parayla ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi devreye girdi. Satış parasının yattığı özel yabancı bankadan hesap hareketlerine ilişkin talimatlar istendi. Özel banka hesaba ilişkin dokümanların 'sehven' imha edildiğini belirterek, mahkemenin istediği evrakları sunmadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) delillerin karartıldığı, satıştan gelen paranın doğrudan örgüte aktarıldığı gerekçesiyle akıbeti belirsiz 540 milyon doların müsaderesi için dava açacak.

2007'DE SATTILAR

Boydaklar, Ülker Grubu ile birlikte finans sektöründe hizmet veren kurumları Anadolu Finans ve Family Finans'ı, 2005'te Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında birleştirdi. 2007'de bankanın yüzde 60 hissesini, 1 milyar 80 milyon dolara Suudi bankaya sattı. Satış sonrası Ülker ve Boydaklar ellerinde bulundurdukları yüzde 20'şer hisse ile banka yönetiminde stratejik ortaklık misyonlarını sürdürmeye devam ettiler. Satış sonrasında iki ortağın payına ayrı ayrı 540 milyon dolar düştü.

HAVUZ HESABINDAN TRANSFER

FETÖ soruşturmalarında Merkez Çelik şirketi serverlarında ayrı muhasebe kayıtları tuttukları belirlenen Boydaklar, satıştan gelen parayı havuz hesapta buharlaştırdı. Türkiye Finans'ın satış geliri özel yabancı bir bankada tutuldu. Daha sonra şahsi hesaplardan paranın cüzzi bir kısmı Bank Asya'ya transfer edildi. Tam 17-25 Aralık'taki hükümeti devirme operasyonunun ardından Mustafa Boydak'ın hesabından 17 Şubat 2014 tarihinde 3 milyon TL, 20 Ocak 2014'te Bekir Boydak'ın hesabından 2 milyon TL Bank Asya'daki hesaplara aktarıldı. Memduh, Bekir, Şükrü ve Yusuf Boydak'ın hesaplarından 2'şer milyon dolar da Mustafa Boydak'ın hesabına gönderildi. Mustafa Boydak'ın hesabından da FETÖ iltisakı sebebiyle kamu görevinden atılan Mehmet A. Gökçe'ye para gönderildiği tespit edildi.

ÖZEL BANKA 'SEHVEN' KAYBETMİŞ!

MASAK incelemelerinden sonra Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şirketin muhasebe kayıtlarında karartılan paranın nasıl buharlaştığının arkasındaki sır perdesini aralamak için özel yabancı bankadan hesap hareketlerine ilişkin kayıtları istedi. Ancak özel banka belgelerin sehven imha edildiği gerekçesiyle hesap hareketlerine ilişkin dokümanları vermeyerek delilleri kararttı.

MÜSADERESİ İSTENECEK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Boydaklar'ın delilleri kararttığı kayıp 540 milyon doların müsaderesi için dava açmaya hazırlanıyor. Boydaklar'ın Türkiye Finans'ın kuruluşunda emanetçi oldukları, bankanın satışından gelen paranın direkt örgüte aktarıldığı, para transferlerine ilişkin delillerin gerek Merkez Çelik bünyesindeki muhasebe programlarıyla gerekse özel yabancı bankanın kayıtlarından karartılması nedeniyle Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılacak davanın yanı sıra Yargıtay'da da müsadere talep edilecek.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü
12 Eylül 2020 11:36		 PKK'dan kaçan genç, terör örgütünün çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı
12 Eylül 2020 11:15
Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
12 Eylül 2020 10:49		 Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı
12 Eylül 2020 08:56
Hemşireleri dövdü, hastayı bıçakladı, serbest kaldı
12 Eylül 2020 08:50		 Kamu bankalarından 'altın' teklif
12 Eylül 2020 07:40
İstanbul'da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı: 329 şüpheli yakalandı
12 Eylül 2020 03:26		 Makas atan otomobil başka bir aracın devrilmesine neden oldu: 3 yaralı
11 Eylül 2020 21:55
Uykudaki eşini balta ile öldüren kadın tutuklandı
11 Eylül 2020 21:28		 Yalova Belediye Başkanı Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi
11 Eylül 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:36 - Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü11:31 - Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu11:29 - Okul servisleri düzenlemesindeki erteleme sektörde memnuniyetle karşılandı11:15 - PKK'dan kaçan genç, terör örgütünün çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı11:13 - Beton delici 'Minyatür Bomba'nın İHA'lara da entegre edilmesi planlanıyor11:11 - Türkiye ile diyaloğa yanaşmayan Yunanistan, askeri harcamalarını artırıyor
11:04 - 77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi10:59 - İstanbul'da koronadan son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı10:52 - Karadeniz'den yeni bir doğal gaz müjdesi daha geliyor10:49 - Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu10:48 - Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı10:42 - Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik
10:37 - Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik10:30 - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer görevden alındı10:29 - KPSS sabah oturumu başladı10:26 - Akar ve komutanların çocuklarla samimi sohbeti10:22 - İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz
10:08 - Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: 100 bin karantina kaçağı var!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kamu bankalarından 'altın' teklif
7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı
77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
Üniversitelerde sınavın notu düşüyor ödev notu artıyor
FETÖ'cü avukatlardan 'itirafçı olmayın' baskısı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
veli taahhütnamesi 1
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 3
oturanlar negatif,ayakta duranlar pozitif 1
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 1
türkiye ile yeniden görüşmek istiyoruz 1
sokağa çıkma yasağı 3
achraf hakimi 1
üniversitelilerin 18 eylül'de sokağa çıkması 2
gökhan gönül 1
enner valencia 1
SON İLANLAR
Manisa Gölmar 1 İşçi Alacak
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam