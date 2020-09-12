İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis maketine sarıldığı görüntüleri sosyal medyada il gören 2,5 yaşındaki Ertuğrul'a polis kıyafeti hediye etti.
|12 Eylül 2020 10:22
|Yazdır
Adapazarı ilçesindeki Çocuk Hakları Sokağı'nda oynadığı sırada gördüğü polis maketine sarılarak sevgisini ifade eden Ertuğrul Özkurt'un görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
İl Emniyet Müdürü Kaya da minik çocuğun polis sevgisine kayıtsız kalmayarak ona sürpriz hediye hazırlattı.
Trafik Denetleme Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Muhammet Akdaş ve polisler, minik Ertuğrul'u evinde ziyaret ederek, Kaya'nın gönderdiği polis kıyafeti ve polis arabasını hediye etti.
Polis amcalarından hediyelerini alan Ertuğrul, bir süre ekiplerin telsiziyle oynadı.
Görevli polisler, Ertuğrul'un sevgi gösterisini gördüklerinde duygulandıklarını belirtti. Özkurt ailesi de hediye ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da koronadan son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı
12 Eylül 2020 10:59
|KPSS sabah oturumu başladı
12 Eylül 2020 10:29
|Akar ve komutanların çocuklarla samimi sohbeti
12 Eylül 2020 10:26
|Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: 100 bin karantina kaçağı var!
12 Eylül 2020 10:08
|Dijital sağlık ikizimiz olacak
12 Eylül 2020 07:20
|Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı
12 Eylül 2020 06:30
|Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi
12 Eylül 2020 05:12
|Tunceli'de 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler anıldı
11 Eylül 2020 23:20
|Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
11 Eylül 2020 22:57
|MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
11 Eylül 2020 22:08