1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akar ve komutanların çocuklarla samimi sohbeti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına giderek sohbet etti- Akar ve Komutanlar ile çocuklar arasındaki geçen samimi diyaloglar, keyifli anların yaşanmasına neden oldu
 12 Eylül 2020 10:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına giderek sohbet etti. Akar ve komutanlarla çocuklar arasındaki samimi diyaloglar, keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki ziyaretleri kapsamında dün Hava Eğitim Komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin bu ziyareti sırasında renkli dakikalar da yaşandı.

Tören mangasını selamlamasının ardından Akar ve komutanlar, karargah binasına doğru yöneldi. Bu sırada yakınlardaki parkta oynayan çocukların oyunlarını yarıda keserek asker selamı vermeleri üzerine Akar, karargah binası yerine park tarafına yöneldi.

Çocukların asker selamına karşılık veren Bakan Akar, daha sonra yanına gittiği çocuklarla bir süre sohbet etti. Akar, çocuklara yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulundu.

Uzaktan eğitimin nasıl gittiğini soran Akar, çocuklardan memnun oldukları yanıtını da aldı. Akar, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü işaret ederek çocuklardan kim olduğunu bilmelerini istedi.

Doğru yanıtların ardından çocuklara şeker hediye eden Akar, daha sonra "Ben kimim diye?" sordu. Şapkasındaki yazıyı gören bir çocuğun "Milli Savunma Bakanı" yanıtı vermesi gülüşmelere ve renkli diyalogların yaşanmasına neden oldu.

Bu sırada, Akar ve Komutanları gören şehit ve gazi yakını 2 kişi de gelerek kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı Akar ve komutanlara teşekkür etti.

Bakan Akar da TSK'nin başarısında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu belirterek, "Onları daima minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra çocukların yanından ayrılarak Hava Eğitim Komutanlığına geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da koronadan son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı
12 Eylül 2020 10:59		 KPSS sabah oturumu başladı
12 Eylül 2020 10:29
İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz
12 Eylül 2020 10:22		 Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: 100 bin karantina kaçağı var!
12 Eylül 2020 10:08
Dijital sağlık ikizimiz olacak
12 Eylül 2020 07:20		 Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı
12 Eylül 2020 06:30
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi
12 Eylül 2020 05:12		 Tunceli'de 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler anıldı
11 Eylül 2020 23:20
Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
11 Eylül 2020 22:57		 MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
11 Eylül 2020 22:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:36 - Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü11:31 - Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu11:29 - Okul servisleri düzenlemesindeki erteleme sektörde memnuniyetle karşılandı11:15 - PKK'dan kaçan genç, terör örgütünün çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı11:13 - Beton delici 'Minyatür Bomba'nın İHA'lara da entegre edilmesi planlanıyor11:11 - Türkiye ile diyaloğa yanaşmayan Yunanistan, askeri harcamalarını artırıyor
11:04 - 77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi10:59 - İstanbul'da koronadan son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı10:52 - Karadeniz'den yeni bir doğal gaz müjdesi daha geliyor10:49 - Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu10:48 - Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı10:42 - Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik
10:37 - Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik10:30 - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer görevden alındı10:29 - KPSS sabah oturumu başladı10:26 - Akar ve komutanların çocuklarla samimi sohbeti10:22 - İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz
10:08 - Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: 100 bin karantina kaçağı var!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kamu bankalarından 'altın' teklif
7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı
77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
Üniversitelerde sınavın notu düşüyor ödev notu artıyor
FETÖ'cü avukatlardan 'itirafçı olmayın' baskısı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oturanlar negatif,ayakta duranlar pozitif 1
dans eden bina 2
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 3
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
türkiye ile yeniden görüşmek istiyoruz 1
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
masterchef 3
gökhan gönül 1
ilistir 1
SON İLANLAR
Manisa Gölmar 1 İşçi Alacak
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam