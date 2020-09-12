Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer görevden alındı
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, görevden alınarak yerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan görevlendirildi.
|12 Eylül 2020 10:30
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Edinile bilgiye göre, kurum içerisinde personelin yerlerini usulsüz atamalar ile iş ve işleyişler ve liyakat sahibi olmayan kimselerin belli pozisyonlara yerleştirilmesi gibi şikayetler üzerine Taşçıer'in görevden alındığı öğrenildi.
Taşçıer, Diyarbakır'da yaklaşık 3 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğünü yürüten Hasan Aslan'ın görevden alınmasının ardından göreve gelmişti
Kaynak: İlke Haber Ajansı
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