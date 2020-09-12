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Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik

Taşımacıların kara yolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı
 12 Eylül 2020 10:42
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Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik

İçişleri Bakanlığının Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamındaki servis faaliyetlerinde, belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için yapılacak taşımanın şehirler arası veya şehir içi olmasına bağlı olarak, taşımacıların kara yolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibatla her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Ayrıca fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ve okul servis araçlarını kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalarına ilişkin süre ise 3 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından yürütülecek.

Anadolu Ajansı
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