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Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı
 12 Eylül 2020 10:48
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Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı
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