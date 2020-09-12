İstanbul'da koronadan son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı
|12 Eylül 2020 10:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ağır hasta sayısının İstanbul'da yüzde 42 arttığını belirterek, "İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Nisan ayında hastaların yüzde 65'inin, vefatların ise yüzde 54'ünün İstanbul'da olduğunu belirtten Koca, alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını ifade etti.
Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
"11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum."
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