77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi

YÖK- Gelecek projesinin ikinci aşamasına geçildi. YÖK Başkanı saraç yök-gelecek projesinin ikinci aşamasını anlattı. Saraç "Yükseköğretim sisteminde ilk defa başarılı bölümler merkezi olarak yeni yök tarafından belirlenerek kadro takviye yapılacak." dedi.

YÖK'ün, projenin ilk aşaması için, 9 Eylül'de yaptığı açıklamayı görmek için tıklayınız.

Projenin bu aşamasında öncelikli ve özellikli alanlar olarak "Kritik Teknoloji Alanları" belirlendi. Dünyada "kritik teknoloji" olarak adlandırılan alanlara ilişkin "etki" ve ülkemiz şatlarında "yapılabilirlik" analizleri dikkate alınarak kendi içlerinde önceliklendirildi. Daha sonra da belirlenen bu alanlarda üniversitelerin yetkinliğine ilişkin bibliyometrik analizler yapıldı. Başarılı bulunan üniversitelerin bölümleri ile bu kritik alanlar eşleştirildi.

Buna göre belirlenen alanlar şunlar:

Bilgi güvenliği,

Biyomedikal ekipman,

Biyoteknolojik ilaç teknolojileri,

Bulut bilişim,

Büyük veri ve veri analitiği,

Enerji depolama,

Genişbant tekonolojileri,

Güneş enerjisi,

İleri fonksiyonel malzeme ve Enerjik malzeme teknolojileri,

Kuantum teknolojileri,

Mikro-Nano-Optik elektromekanik sistemler,

Modelleme ve Similasyon Teknolojileri,

Motor teknolojileri,

Nesnelerin interneti,

Robotik, Mekatronik ve Otomasyon,

Rüzgar enerjisi,

Tarım ve hayvan biyoteknolojisi,

Yapay zeka ve Makine Öğrenmesi

77 üniversiteye 18 kritik teknoloji alanında 750 ek öğretim üyesi kadrosu

Proje kapsamında yapılacak öğretim üyesi alımında ilk olarak öncelikli kritik teknoloji alanları belirlendi.

Bölümlerin bu alanlara yönelik yetkinlik haritaları çıkarıldı. Buna göre üniversitelere ek kadro dağılımı yapıldı.

Bu kapsamda 77 üniversite 18 kritik teknoloji alanlarında üniversitenin "mevcut kadroları izinlerine ek olarak" toplamda 750 öğretim üyesi daha alabilecek.

En fazla kadroyu sırasıyla "Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi" alacak.

Bu kadrolar üniversitelerin kendilerine verilen genel cari usuldeki kadrolarına ek olacak.

Üniversitelerin, bölümlerin yetkinlik haritası çıkarılıyor

Alan bazında belirlenen kritik teknoloji alanlarında üniversite yetkinlik haritası çıkarıldı.

İlk olarak hacim-nicelik ve kalite-nitelik olarak iki ana başlık belirlendi.

Hacmin yüzde 40, kalitenin yüzde 60 oranında etki edeceği bir sistem ile her ikisinin altında ilgili alt göstergeler tespit edildi.