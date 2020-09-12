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İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Menderes ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|12 Eylül 2020 12:07
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Osman Algın'ın kullandığı 35 LF 226 plakalı minibüsle karşı yönden gelen Kaan Girgin yönetimindeki 34 CPL 01 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de çarpıştı.
Sürücü Girgin ve otomobildeki Onur Dönmezler, kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Algın ile aynı araçta bulunan Baran Gül Algın ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde karşı yönlerden hızla gelen iki aracın çarpışması ve çevredekilerin yardım amacıyla kaza yerine koşmaları yer alıyor.
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