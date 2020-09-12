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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 684 bine yaklaştı

Virüs nedeniyle 920 bin 264 kişi hayatını kaybetti
 12 Eylül 2020 12:12
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 684 bine yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 683 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 920 bin 264 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 683 bin 966'ya çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 598 bin 480 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 165 bin 222 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 636 bin 266 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 197 bin 421 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 663 bin 930), Brezilya (4 milyon 283 bin 978), Rusya (1 milyon 57 bin 362), Peru (716 bin 670), Kolombiya (702 bin 88), Meksika (658 bin 299), Güney Afrika (646 bin 398), İspanya (576 bin 697), Arjantin (535 bin 705), Şili (430 bin 535), İran (397 bin 801), Fransa (363 bin 350), İngiltere (361 bin 677), Bangladeş (334 bin 762), Suudi Arabistan (324 bin 407), Pakistan (300 bin 955), Türkiye (288 bin 126), İtalya (284 bin 796), Irak (282 bin 672), Almanya (259 bin 725) ve Filipinler (257 bin 863)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (130 bin 474), Hindistan (77 bin 537), Meksika (70 bin 183), İngiltere (41 bin 614), İtalya (35 bin 597), Fransa (30 bin 893), Peru (30 bin 470), İspanya (29 bin 747), İran (22 bin 913), Kolombiya (22 bin 518), Rusya (18 bin 484), Güney Afrika (15 bin 378), Şili (11 bin 850), Arjantin (11 bin 148) ve Ekvador (10 bin 836).
Anadolu Ajansı
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