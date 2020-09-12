AK Parti'li Kurtulmuş'tan 12 Eylül paylaşımı
27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir
|12 Eylül 2020 13:09
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40'ıncı yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi küresel emperyalizme teslim etmek için gerçekleştirilen 12 Eylül darbesini bir kez daha lanetliyorum. Milli iradeyi yok etmek isteyen vesayet odakları ve cuntacılar bundan böyle asla başarılı olamayacaklardır. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir."
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