1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'li Kurtulmuş'tan 12 Eylül paylaşımı

27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir
 12 Eylül 2020 13:09
Yazdır
AK Parti'li Kurtulmuş'tan 12 Eylül paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40'ıncı yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi küresel emperyalizme teslim etmek için gerçekleştirilen 12 Eylül darbesini bir kez daha lanetliyorum. Milli iradeyi yok etmek isteyen vesayet odakları ve cuntacılar bundan böyle asla başarılı olamayacaklardır. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, ÖNDER 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj gönderdi
12 Eylül 2020 11:41		 Ağıralioğlu'ndan Demitaş'ın kahvaltı çağrısına yanıt
12 Eylül 2020 11:38
Türkiye ile diyaloğa yanaşmayan Yunanistan, askeri harcamalarını artırıyor
12 Eylül 2020 11:11		 'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
12 Eylül 2020 07:05
İbrahim Kalın'ın sözleri derin bir entelektüel tartışmaya dönüştü
12 Eylül 2020 06:10		 Dışişleri Bakanlığından Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına kınama
12 Eylül 2020 01:55
Servisçilerden İBB binası önünde eylem
12 Eylül 2020 00:32		 Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Eylül 2020 00:12
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Eylül 2020 00:09		 Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Eylül 2020 00:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Diyarbakır'da izolasyondan kaçanlar yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacak13:09 - AK Parti'li Kurtulmuş'tan 12 Eylül paylaşımı13:00 - KPSS sabah oturumu sona erdi12:56 - Tapu Müdürlüğünde 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı12:45 - YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşamasına geçildi12:40 - MEB'den atletli öğretmene inceleme
12:38 - Memur, sınavsız olarak daha önce ihraz etmiş olduğu kadroya atanabilir mi?12:34 - Uşak'taki FETÖ operasyonu hakkında paylaşım yapanlara yasal işlem başlatıldı12:32 - Çavuşoğlu: Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor12:13 - Koronavirüs testi pozitif çıkan mevsimlik işçiler yurtlarda karantinaya alınacak12:12 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 684 bine yaklaştı12:07 - İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
12:03 - Her 5 kadından birinde migren görülüyor12:00 - Plazma bağışınla insanlık kazanacak11:41 - Erdoğan, ÖNDER 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj gönderdi11:38 - Ağıralioğlu'ndan Demitaş'ın kahvaltı çağrısına yanıt11:36 - Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü
11:31 - Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
Kamu bankalarından 'altın' teklif
MEB'den atletli öğretmene inceleme
Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
Karadeniz'den yeni bir doğal gaz müjdesi daha geliyor
7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik
TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vaka sayılarını söylemeye dilim varmıyor 2
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
Aleksandar Kolarov 1
caner erkin 1
3 gün karantina,10 kitap okuma cezası 1
fenerium'da açık artırma usülünün başlaması 3
masterchef tanya 2
masterchef 3
atiye 1
ilistir 2
SON İLANLAR
Manisa Gölmar 1 İşçi Alacak
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam