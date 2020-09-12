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Diyarbakır'da izolasyondan kaçanlar yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacak

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin, izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına karar verildi.
 12 Eylül 2020 13:10
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Diyarbakır'da izolasyondan kaçanlar yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacak

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Tedbirler kapsamında izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler için izolasyon süreçlerini geçirmek üzere Süleyman Bin Halid Yurdu tahsis edildi.

Hakkında evde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesine ve izolasyon süresinin burada tamamlatılmasına, bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilik, Kaymakamlıklarca karşılanmasına karar verildi.

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere, değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin haklarında ilgili İçişleri Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve suç duyurusunda bulunulmasına, ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulması kararı alındı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü biletleme işleminde müşterilerden HES kodunun talep edilmesi, HES kodu olmadan bilet satışı yapılmaması, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada, "Denetimlerde, HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezasının uygulanması ve HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 10 gün süre ile seferden men edilmesi kararı alındı. Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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