Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti
Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi 88 yaşında hayatını kaybetti.
|12 Eylül 2020 13:40
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi Şadi, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde vefat etti.
Şadi için yarın saat 15.00'te Görele ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek. Şadi'nin cenazesi, daha sonra ilçeye bağlı Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedilecek.
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