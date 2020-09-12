Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hatay'da bahçede erkek cesedi bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bahçede erkek cesedi bulundu.
|12 Eylül 2020 13:55
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi'ndeki maydanoz ekili bahçede hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin Murat Deveci (49) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.
Elektrik akımına kapıldığı düşünülen Deveci'nin cesedi incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sahte pasaportla yurda girmek isteyen Lübnanlı yakalandı
12 Eylül 2020 14:01
|Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
12 Eylül 2020 13:47
|İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
12 Eylül 2020 12:07
|Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü
12 Eylül 2020 11:36
|PKK'dan kaçan genç, terör örgütünün çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı
12 Eylül 2020 11:15
|Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
12 Eylül 2020 10:49
|FETÖ'cü Boydak 540 milyon doları buharlaştırdı
12 Eylül 2020 09:51
|Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı
12 Eylül 2020 08:56
|Hemşireleri dövdü, hastayı bıçakladı, serbest kaldı
12 Eylül 2020 08:50
|Kamu bankalarından 'altın' teklif
12 Eylül 2020 07:40