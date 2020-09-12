Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a 'geçmiş olsun' telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
|12 Eylül 2020 14:02
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen rutin taramada Kovid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın'dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu'nun, kendisine en kısa zamanda siyah-beyazlı takımın başına dönmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.
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