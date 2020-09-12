Koronalı esnaf dükkanı açınca ambulansla alınıp, KYK yurduna yerleştirildi
|12 Eylül 2020 14:12
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Sivas'ta koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen hediyelik eşya dükkanını açıp satış yapan N.A., ambulansla alınıp, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde hediyelik eşya dükkanı bulunan N.A., Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Ancak N.A., dükkanını açarak satış yapmaya başladı. Durum polise ihbar edildi. Hemen dükkana giden polis ekipleri, N.A.'yı kahvaltı yaparken görüntüledi. Ardından da sağlık ekiplerine bilgi verdi. Adrese gönderilen ambulans ile alınan N.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirilerek, gözetim altına alındı.
'POZİTİF OLDUĞUMDAN HABERİM YOKTU'
N.A., "Testimin pozitif olduğunu bilmiyordum. Benim haberim olmadığı halde başkalarının haberi olmuş, beni şikayet etmişler. Bilgim yoktu. Ne olacağını bilmiyorum?" dedi.
N.A.'nın yurtta kaldığı dönemdeki tüm konaklama ve yiyecek masrafları, kendisinden tahsil edilecek.
YOLDA YÜRÜKEN YAKALANAN GENÇ DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Öte yandan Covid-19 testi pozitif olmasına rağmen dün akşam sokakta gezerken yakalanan E.A. isimli genç de aynı yurda yerleştirilerek, gözlem altına alındı.
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