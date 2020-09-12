1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronalı esnaf dükkanı açınca ambulansla alınıp, KYK yurduna yerleştirildi

Koronavirüslü olmasına rağmen, dükkanını açan esnaf, ambulansla alınıp, KYK yurduna yerleştirildi
 12 Eylül 2020 14:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sivas'ta koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen hediyelik eşya dükkanını açıp satış yapan N.A., ambulansla alınıp, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde hediyelik eşya dükkanı bulunan N.A., Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Ancak N.A., dükkanını açarak satış yapmaya başladı. Durum polise ihbar edildi. Hemen dükkana giden polis ekipleri, N.A.'yı kahvaltı yaparken görüntüledi. Ardından da sağlık ekiplerine bilgi verdi. Adrese gönderilen ambulans ile alınan N.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirilerek, gözetim altına alındı.

'POZİTİF OLDUĞUMDAN HABERİM YOKTU'

N.A., "Testimin pozitif olduğunu bilmiyordum. Benim haberim olmadığı halde başkalarının haberi olmuş, beni şikayet etmişler. Bilgim yoktu. Ne olacağını bilmiyorum?" dedi.

N.A.'nın yurtta kaldığı dönemdeki tüm konaklama ve yiyecek masrafları, kendisinden tahsil edilecek.

YOLDA YÜRÜKEN YAKALANAN GENÇ DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Covid-19 testi pozitif olmasına rağmen dün akşam sokakta gezerken yakalanan E.A. isimli genç de aynı yurda yerleştirilerek, gözlem altına alındı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karabük'te karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
12 Eylül 2020 14:53		 Akar ve komutanlar 'Kardak kahramanları' ile bir araya geldi
12 Eylül 2020 14:51
İçişleri Bakanlığından 'Şehirlerarası Yolculukta HES Kodu' Genelgesi
12 Eylül 2020 14:38		 Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a 'geçmiş olsun' telefonu
12 Eylül 2020 14:02
Diyarbakır'da izolasyondan kaçanlar yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacak
12 Eylül 2020 13:10		 Tapu Müdürlüğünde 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
12 Eylül 2020 12:56
YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşamasına geçildi
12 Eylül 2020 12:45		 Koronavirüs testi pozitif çıkan mevsimlik işçiler yurtlarda karantinaya alınacak
12 Eylül 2020 12:13
Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu
12 Eylül 2020 11:31		 Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik
12 Eylül 2020 10:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı14:57 - Fahrettin Altun: Söz de karar da aziz milletimizindir14:55 - Enerji Bakanı Dönmez'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması14:53 - Karabük'te karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi14:51 - Akar ve komutanlar 'Kardak kahramanları' ile bir araya geldi14:50 - KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı
14:38 - İçişleri Bakanlığından 'Şehirlerarası Yolculukta HES Kodu' Genelgesi14:12 - Koronalı esnaf dükkanı açınca ambulansla alınıp, KYK yurduna yerleştirildi14:02 - Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a 'geçmiş olsun' telefonu14:01 - Sahte pasaportla yurda girmek isteyen Lübnanlı yakalandı13:55 - Hatay'da bahçede erkek cesedi bulundu13:47 - Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
13:42 - '30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın, oğlumuz için şimdi sıra sende'13:40 - Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti13:10 - Diyarbakır'da izolasyondan kaçanlar yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacak13:09 - AK Parti'li Kurtulmuş'tan 12 Eylül paylaşımı12:56 - Tapu Müdürlüğünde 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
12:45 - YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşamasına geçildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den atletli öğretmene inceleme
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
Kamu bankalarından 'altın' teklif
Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik
Karadeniz'den yeni bir doğal gaz müjdesi daha geliyor
Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
7 ilde Bylock operasyonu: 51 kişi hakkında yakalama kararı
TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye ile yeniden görüşmek istiyoruz 1
fenerium'da anadolu takımlarının formalarının satılması 1
masterchef tanya 2
caner erkin 1
atiye 1
masterchef 3
sokağa çıkma yasağı 3
tecavüzcü coşkun 1
gökhan gönül 1
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 3
SON İLANLAR
Manisa Gölmar 1 İşçi Alacak
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam