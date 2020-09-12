Karabük'te karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Alınan bilgiye göre, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkisinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Yapılan sorguda arkadaşlarıyla dışarı çıkan B.Ö'nün karantina kararına uymadığı tespit edilerek, 3 bin 150 lira ceza kesildi ve yurda yerleştirildi.

Öte yandan, Karabük-Ankara kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yapılan uygulamada da M.Ş'nin yapılan sorguda karantinada olması gerektiği ve kararı ihlal ettiği belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından Murat Ş'ye de 3 bin 150 lira ceza kesilerek, 112 ekipleri tarafından yurda gönderildi.