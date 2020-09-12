Enerji Bakanı Dönmez'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar.
|12 Eylül 2020 14:55
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