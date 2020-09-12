Vaka sayıları açıklandı... 1500 sınırına geriledi
|12 Eylül 2020 19:29
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 12 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.
Son 24 saatte 1207 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 257 bin 731'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir. ' ifadelerini kullandı.
01.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
03.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
04.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
09.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Eylül 2020 20:30
|Koronalı hastaların komşularına SMS sistemi oluşturuldu
12 Eylül 2020 18:38
|Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kalkıyor
12 Eylül 2020 18:36
|'Gerekli özeni göstermezsek, koronavirüsten kurtulamayız'
12 Eylül 2020 17:55
|Zabıta maske için uyarınca ' Senin için takayım' dedi
12 Eylül 2020 15:32
|Maskeyi katlayıp cebe koyanlara uyarı
10 Eylül 2020 23:59
|Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza
10 Eylül 2020 22:00
|Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
10 Eylül 2020 21:20
|Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı
10 Eylül 2020 21:18
|Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
10 Eylül 2020 20:14