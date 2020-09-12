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Vaka sayıları açıklandı... 1500 sınırına geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 12 Eylül 2020 19:29
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Vaka sayıları açıklandı... 1500 sınırına geriledi

Sağlık Bakanlığı 12 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.

Son 24 saatte 1207 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 257 bin 731'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir. ' ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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