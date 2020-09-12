1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Zabıta maske için uyarınca ' Senin için takayım' dedi

Antalya'da Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, semt pazarlarında maske denetimi yapıldı. Maskeyi başına bone yapan pazarcı esnafı zabıta yarınca limon yediğini bahane edip "Senin için takayım" dedi. Pazardaki maske ve sosyal mesafe ihlallerine dayanamayan bir kadın da zabıta noktasına gidip şikayetçi oldu.
 12 Eylül 2020 15:32
Yazdır
Zabıta maske için uyarınca ' Senin için takayım' dedi

Antalya'da Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, semt pazarlarında maske denetimi yapıldı. Maskeyi başına bone yapan pazarcı esnafı zabıta yarınca limon yediğini bahane edip "Senin için takayım" dedi. Pazardaki maske ve sosyal mesafe ihlallerine dayanamayan bir kadın da zabıta noktasına gidip şikayetçi oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Vaka seyrinin kontrol altında olduğu turizm kenti Antalya'da vatandaş yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan semt pazarlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Kepez ilçesinin en büyük pazarlarından Zafer Semt Pazarı'nda zabıta ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uyarı ve denetimden önce pazar esnafının bir çoğunun maskesini ya takmadığı, takanlarında çenesinde taşıdığı görüldü. Esnafın maske takmamasından rahatsız olan bir kadın zabıta noktasına şikayetçi oldu. Kurallara uyan bir peynirci esnafından ürün alan müşteri maskesini çıkarıp eliyle tattığı peynir parçasını yakınına ikram etti.

"Bone gibi taktı"

Denetimde bir tezgahın önünde maskesini başına bone gibi takıp limon yiyen esnafı gören zabıta, kişiyi uyarıp cezayı kabul edecek misin, kafana takmışsın maskeyi, herkes takacak maskesini" dedi. Bunun üzerine esnaf, zabıtaya, "Takayım senin için" deyip kameralara, "Limon yiyoruz, limon yediğimi de çek, tamam mı" dedi ve maskesini taktı. Zabıta ekipleri hoparlörle bağlantısı telsiz üzerinden hem müşterileri hem esnafı, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında uyardı.

"Yemek bahanesi"

Cezai işlem uygulanacağının söylemesine rağmen bazı esnafın yine maskeyi takmadığı yada hatalı taktiği görüldü. Maskesi çenesinin altında taşıyan ve kürdan kullanan kişiyi zabıta, "900 TL cezası var, adam demez ki sana yemekten mi geldin diye. Yemekle alakası yok, maskeni takacaksın. Yemek falan bunun bahanesi yok. Ya kurala uyacaksın, yada pazarı terkedeceksin" sözlerine Muhammet Ağırman, "Daha yeni yemek yedim. Dişim de şey kaldı. Öyle öyle vallahi yeni kalktım. Doğru. Yoksa maskeyi takıyordum." cevabını verdi.

Pazarın içinde maskesi dolaşan bir kişi ise yemekten çıktığını ve sigara için takmadığını, bir diğer kişi de maskesini unuttuğunu söyledi. Yaklaşık 1 saat denetim yapan ekipler, onlarca pazarcıyı uyardı. Alışverişe gelen müşterilerin büyün çoğunluğunun maske taktığı ama zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'da 60 ev karantinaya alındı
12 Eylül 2020 16:18		 Maskeyi katlayıp cebe koyanlara uyarı
10 Eylül 2020 23:59
Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza
10 Eylül 2020 22:00		 Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
10 Eylül 2020 21:20
Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı
10 Eylül 2020 21:18		 Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
10 Eylül 2020 20:14
DSÖ: Kovid-19 aşı sonuçları yıl sonunda ortaya çıkacak
10 Eylül 2020 19:53		 Kovid-19 için 35 aşı adayı, insanlar üzerinde deneniyor
10 Eylül 2020 19:49
Kılıçdaroğlu'nun avukatı da koronavirüse yakalandı
09 Eylül 2020 22:10		 Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi
09 Eylül 2020 20:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - Erdoğan: Ne yaparsanız yapın bir kıymeti harbiyesi yok16:28 - Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı16:19 - Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı16:18 - Adıyaman'da 60 ev karantinaya alındı16:18 - Yüz yüze eğitimin hijyen ürünleri de meslek liselerinden16:15 - Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
16:11 - AK Parti vekil'den 'yakınlarını müdür yaptı' iddiasına yalanlama16:08 - Nacakla saldırıya uğrayan muhtar kolundan yaralandı15:56 - Pınar Gültekin'in katil zanlısı boşanma için ifade verdi15:46 - Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'nden yayınlar başladı15:43 - Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Yanlış iş yapıyorsunuz15:42 - Kamu görevlilerine hakaret eden zanlı tutuklandı
15:39 - Doktora hasta yakınlarınca saldırı girişimi15:35 - İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden zam geliyor15:33 - İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı15:32 - Zabıta maske için uyarınca ' Senin için takayım' dedi15:26 - CHP'li Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözlerine açıklama
15:25 - Cumhurbaşkanı, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den atletli öğretmene inceleme
77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kamu bankalarından 'altın' teklif
Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik
Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
Karadeniz'den yeni bir doğal gaz müjdesi daha geliyor
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilistir 2
oturanlar negatif,ayakta duranlar pozitif 1
tecavüzcü coşkun 1
su burcu yazgı coşkun 1
2020-21 futbol sezonu 1
Koronavirüs insan yapımı 1
türkiye ile yeniden görüşmek istiyoruz 1
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 1
3 gün karantina,10 kitap okuma cezası 1
12 Eylül Darbesi 1
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam