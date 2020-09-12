İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı
|12 Eylül 2020 15:33
|Yazdır
İznik Gölü'nde her geçen gün çekilen sular, 2014 yılında keşfi yapılan bazilika kalıntılarının gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.
Bursa'nın İznik ilçesindeki göl kıyısından 25 metre açığında yaklaşık 2 metre derinlikteki, bin 500 önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği düşünülen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanan bazilikanın bazı kalıntıları suların çekilmesiyle görünür hale geldi.
Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde su seviyesindeki düşüş bölge halkını da tedirgin ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre havaların kurak gitmesi ve dış etkenlerden kaynaklı su seviyesinin azalması ile 100 yılın keşifleri arasında gösterilen tarihi bazilika kalıntılarının bazı parçaları su yüzüne çıktı. Arkeologlar tarafından yılın belirli aylarında yapılan çalışmalar neticesinde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla bazilikanın müze olması planlanıyor.
Turizm işletmecisi Ali Karaman, "Maalesef İznik Gölü'nde her dakika sular eksiliyor. Bu süre içinde tarihte önemli yere sahip bazilika İznik için çok önemli bir yer. Su müzesi olması beklerken, bu gidişle su üstü müzesi olacak. Hakikaten İznik Gölü'nde sular çekiliyor ve bazilikada da tarihi taşlar ve kalıntılar suyun yüzeyine çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yoğun su çekilmesi yoktu. Ben 35 yıldır burada yaşıyorum ve ilk kez İznik Gölü'nün bu kadar çekildiğini gördüm. Bu durum bizim açımızdan da kaygı verici" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
12 Eylül 2020 16:28
|'Manisa'nın kuş cenneti'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
11 Eylül 2020 20:48
|Okul müdürü ve personeli koronavirüs oldu
11 Eylül 2020 18:40
|Köyü istila ettiler: Kapı, pencere açamıyorlar
11 Eylül 2020 17:16
|İlçede panik! Isırığı büyük yaralara neden oluyor
11 Eylül 2020 16:42
|Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştı
11 Eylül 2020 15:26
|Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı
10 Eylül 2020 18:46
|Uyanık minibüsçü pes dedirtti: Uygulama noktasını görünce yolcuları indirdi
10 Eylül 2020 17:39
|Karantinaya uymamak artık pahalıya mal olacak
10 Eylül 2020 17:30
|Bakan Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi
10 Eylül 2020 16:54