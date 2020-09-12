İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden zam geliyor
|12 Eylül 2020 15:35
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Türkiye'de son dönemde en çok tartışılan konu ÖTV artışı ile birlikte ikinci el fiyatları da arttı. Galericiler ise ikinci el araç fiyatlarının 10 güne kadar yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.
Çin'in Wuhan kasabasında ortaya çıkan korona virüs olarak bilinen Covid-19 otomobil piyasasına da damga vurdu. Covid-19 tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yeniden yükselişe geçti. Bayilerde 400 bin liralık sıfır otomobilin liste fiyatı ise 500 bin liraya kadar arttığı belirtildi.
"Fiyatlar yükseldi"
10 güne kadar ikinci el araç fiyatlarına yeniden yükseliş beklediklerini belirten galerici Mustafa Üzer, "Önümüzdeki günlerde 1 hafta 10 güne kadar araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Sıfırlarda bayiler 400 bin liralık araca 500 bin lira yazdılar liste fiyatına ama bu ikinci ele daha yansımadı. Şöyle bir gerçek var fiyatlar yükseldi" dedi.
"Sıfır araba yok"
İkinci el araç satışlarında fırsatçılık yapmaya çalışanların da olduğunu dile getiren Üzer, "Normal satmak için acil ihtiyacı olan var. Ama şöyle de bakıyoruz yüzde 70 herkes araba satmaya başladı. Satan almaya başlıyor. Böyle bir ek kazanç sağlamaya çalışan çok fazla. Bu araba fiyatları niye çıktı? Yurt dışından araba gelmediği için. Ülkemizde olan araba sayısı belli fabrikalar üretim yapmıyor. Araba da herkesin bir ihtiyacı. Sıfır yok zaten adam gidiyor 6 ay zaman veriyorlar. Bayilerde sıfır araba yok. O yüzden düşeceğini hiç zannetmiyorum talebimiz çok fazla" diye konuştu.
"Herkes bu mesleği yapmanın derdinde"
Araba fiyatlarının düşmesini beklemediklerini anlatan Üzer, "Dışarıdan gemilerle arabalara gelene kadar biz düşme şansı beklemiyoruz. Fiyatlar çıkıyor. Herkes galeriden almama derdinde biniciden alma derdinde. Binici dediğiniz insanların yüzde 80'i bu ticareti yapıyor. Bizler yasal yapıyoruz. Garanti kapsamındayız. Bir sorun olursa sattığınız arabada bir şey olursa biz buradayız. Dışarıdan aldığınız insanlar sizi ertesi gün tanımazlar. Arabaları galericiden almaya özen gösterelim. Herkes bu mesleği yapmanın derdinde herkes mesleğini yapsın. Sattığımız her arabaya garanti veririm" şeklinde konuştu.
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