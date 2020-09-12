Pınar Gültekin'in katil zanlısı boşanma için ifade verdi
|12 Eylül 2020 15:56
|Yazdır
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesinde ifade verdi.
Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'yı, cezaevi jandarması, dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirdi.
Anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden katil zanlısına, eşinin açtığı boşanma davasının, Muğla'da görüleceği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Cemal Metin Avcı, boşanma davasında gündeme gelecek protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını cevaplandırdı.
Protokole göre, Avcı, çocuğunun velayetinin anneye verilmesi ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesi konusunda anlaşmaya vardı.
Eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödeme konusunda anlaşan Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ayrıca Muğla'daki bir taşınmazla 2 aracın da verilmesini kabul etti.
Avcı'nın Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesince alınan ifadesi, Muğla Aile Mahkemesine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
12 Eylül 2020 16:15
|Zabıta maske için uyarınca ' Senin için takayım' dedi
12 Eylül 2020 15:32
|'30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın, oğlumuz için şimdi sıra sende'
12 Eylül 2020 13:42
|Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti
12 Eylül 2020 13:40
|Çavuşoğlu: Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor
12 Eylül 2020 12:32
|Her 5 kadından birinde migren görülüyor
12 Eylül 2020 12:03
|İstanbul'da koronadan son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı
12 Eylül 2020 10:59
|Akar ve komutanların çocuklarla samimi sohbeti
12 Eylül 2020 10:26
|İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz
12 Eylül 2020 10:22
|Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: 100 bin karantina kaçağı var!
12 Eylül 2020 10:08