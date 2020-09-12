Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Nacakla saldırıya uğrayan muhtar kolundan yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde saldırıya uğrayan muhtar aldığı nacak darbeleriyle kolundan yaralandı.
|12 Eylül 2020 16:08
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde saldırıya uğrayan muhtar aldığı nacak darbeleriyle kolundan yaralandı.
Emrullah Mahallesi Muhtarı Hidayet Doğruyol, Kadriye Sokak'ta, Uğur İhsan U. (65) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Uğur İhsan U, yanında bulundurduğu poşetin içerisinden çıkardığı nacakla muhtara saldırdı.
Aldığı darbelerle muhtar Doğruyol, kolundan ve kulağından yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla ayrılan kavganın ardından yaralı muhtar, özel araçla hastaneye götürüldü.
Polis ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Uğur İhsan U. da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Doktora hasta yakınlarınca saldırı girişimi
12 Eylül 2020 15:39
|Sahte pasaportla yurda girmek isteyen Lübnanlı yakalandı
12 Eylül 2020 14:01
|Hatay'da bahçede erkek cesedi bulundu
12 Eylül 2020 13:55
|Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
12 Eylül 2020 13:47
|İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
12 Eylül 2020 12:07
|Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü
12 Eylül 2020 11:36
|PKK'dan kaçan genç, terör örgütünün çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı
12 Eylül 2020 11:15
|Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
12 Eylül 2020 10:49
|FETÖ'cü Boydak 540 milyon doları buharlaştırdı
12 Eylül 2020 09:51
|Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı
12 Eylül 2020 08:56