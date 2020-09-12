AK Parti vekil'den 'yakınlarını müdür yaptı' iddiasına yalanlama
|12 Eylül 2020 16:11
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AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bazı hastanelere atanan müdürlerin birinci derece akrabası olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bazı hastanelerin sağlık hizmetleri bakım müdürlerinin görevden aldırıp, birinci derecede bir akrabasını getirttiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydetti.
Doğruluğu araştırılmadan yapılan yalan haberlerin siyasete ve ülkeye zarar verip, kişiyi kamuoyunda güvenilmez konuma düşürdüğünü belirten Yılmaz, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Toros Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünü ve Mut Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünü görevden aldırıp, birinci derecede bir akrabamı getirttiğimi iddia etmiştir. İddia edilen kişiler hiçbir şekilde uzaktan yakından akrabam ya da yakınım değildir. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla kendisini iddiasını ispata davet ediyor ve derhal cevap bekliyorum." ifadesini kullandı.
Yılmaz, siyaseti doğrudan ve adaletten şaşmadan, millete hizmet için yaptığını, bu uğurda reklam amaçlı kimseye iftira atmadığını ve kimsenin itibarıyla oynamadığını kaydetti.
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