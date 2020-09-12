Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ankaranın Etimesgut ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu toz oluşumu nedeniyle görüş mesafesi düştü. pic.twitter.com/HPIa7SY74U MemurlarNet (@memurlarnet) September 12, 2020

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.