Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|12 Eylül 2020 16:15
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Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Ankaranın Etimesgut ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu toz oluşumu nedeniyle görüş mesafesi düştü. pic.twitter.com/HPIa7SY74UMemurlarNet (@memurlarnet) September 12, 2020
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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