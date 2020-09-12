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Adıyaman'da 60 ev karantinaya alındı

 12 Eylül 2020 16:18
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Adıyaman'da 60 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 60 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 60 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Anadolu Ajansı
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