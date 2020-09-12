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Yüz yüze eğitimin hijyen ürünleri de meslek liselerinden

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitime hazırlandığımız şu günlerde meslek liselerimiz, okullarımızın koruyucu hijyen ürünleri ve dezenfektan ihtiyaçlarını kendi üretim potansiyeliyle karşılayabilecek imkana fazlasıyla sahip.
 12 Eylül 2020 16:18
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Yüz yüze eğitimin hijyen ürünleri de meslek liselerinden

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koruyucu maske üretiminin 48 ilde 139 okulda gelen talepler doğrultusunda devam etiğini belirterek, "Bugüne kadar 50 milyon maske, 1 milyon yüz koruyucu siperlik, 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum, 6 milyon litre yüzey dezenfektanı, 600 bin litre el dezenfektanı ve 25 bin litre kolonya üretildi." bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, meslek liseleri kurumların dezenfektan ve hijyen ürünleri noktasındaki ihtiyaç taleplerini karşılamak için çalışıyor.

Salgın sürecinin başlangıcında sahip olduğu üretim potansiyeliyle ulusal ve uluslararası çapta yardım çalışmalarına destek veren meslek liseleri, yeni eğitim yılı hazırlıklarında da öncü rol üstleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarihi binasında adeta "küllerinden yeniden doğan" İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

İş önlüğünü giyip eldiven takarak maske üretim atölyesine giren Bakan Selçuk, dikim aşamasından ambalajlama aşamasına kadar tüm detaylarıyla deneyimleyerek üretim hakkında bilgi aldı.

Tarihi lisenin çok amaçlı salonunda ise İstanbul'daki meslek liselerince geliştirilen solunum cihazları, dezenfektan robotları, tıbbi destek, medikal ve hijyen ürünlerinden oluşan standlar, meslek liselerindeki dönüşümü gözler önüne serdi. Bakan Selçuk, standları tek tek inceleyerek ürünlerin Ar-Ge ve üretim aşamasında yer alan öğretmen, usta öğreticilerden bilgi alıp başarılar diledi.

Meslek lisesi öğretmenleriyle sohbetinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, "Bugün burada büyük bir mutluluk içerisinde arkadaşlarımızla üretimi paylaştık. Yani ben bile üretime katkıda bulunmaya çalıştım. Eldivenlerimi taktım, önlüğümü giydim ve maske üretiminde bir katkı sağlamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Maske, dezenfeksiyon ve günlük temizlik için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında, meslek liselerinin üretim altyapısının yeterli düzeyde olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz salgın sürecinin başından beri meslek liselerimiz, bilim sanat merkezlerimiz ile halk eğitimi merkezlerimiz toplumumuzun ihtiyacı olan maske, dezenfektan ve diğer alanlarda çok yüksek kalitede üretimler yaptı. Özellikle koruyucu maske üretimi 48 ilde 139 okulumuzda gelen talepler doğrultusunda devam ediyor. Bugüne kadar 50 milyon maske, 1 milyon yüz koruyucu siperlik, 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum, 6 milyon litre yüzey dezenfektanı, 600 bin litre el dezenfektanı ve 25 bin litre kolonya üretildi."

- "Gurur duydum"

Son iki yılda mesleki ve teknik eğitimde "başarı hikayesi" yazıldığını belirten Selçuk, "Yüz yüze eğitime hazırlandığımız şu günlerde meslek liselerimiz, okullarımızın koruyucu hijyen ürünleri ve dezenfektan ihtiyaçlarını kendi üretim potansiyeliyle karşılayabilecek imkana fazlasıyla sahip, gurur duydum." açıklamasını yaptı.

Bu süreçte emeği geçen bütün yöneticilere, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Selçuk, çok büyük bir seferberlikle topluma destek olunduğunu belirtti.

Zor zamanlarda milletin yanında olduklarına işaret eden Selçuk, "Dolayısıyla buradaki ortamı görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Artık öyle bir noktaya geldik ki bu üretimleri katlayarak götürebilme kapasitemiz de var." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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